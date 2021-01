Отмениха стартовете във Венген, два от тях ще се проведат в Кицбюел

Трите старта от Световната купа по ски-алпийски дисциплини за мъже, планирани през уикенда във Венген, бяха отменени от местните власти днес поради пандемията от коронавирус, ден след като беше дадена "зелена светлина" за провеждането им. В изявление на швейцарската федерация по ски се казва, че "нова оценка на ситуацията с COVID19" е принудила кантон Берн да отмени двете спускания и слалома на 15-17 януари "заради влошаващата се ситуация с коронавируса".

Състезанията във Венген са сред най-престижните в календара на Световната купа. Спускането на легендарната писта "Лауберхорн" е най-дългото през сезона.

"Решението е много болезнено. Но наш дълг е да гарантираме безопасността на всички. Здравето е приоритет, включително при толкова трудни решения", каза изпълнителният директор на швейцарската ски федерация Бернхард Арегер.

Update about cancelled events in Wengen: One Slalom and one Downhill from Wengen will be rescheduled in Kitzbühel (AUT) while for the second Downhill, a replacement will be announced in due time. #fisalpine @hahnenkammrace