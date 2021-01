Кливланд дава шанс на гард с 249 мача в НБА

Кливланд Кавалиърс ще даде шанс на свободния агент Йоги Феръл. 27-годишният бивш гард на Бруклин, Далас и Сакраменто е подписал 10-дневен договор с "кавалерите" и ще може да направи дебюта си за тима още през идната нощ в двубоя срещу Мемфис Гризлис, съобщава cleveland.com.

