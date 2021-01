Проблеми в Евертън: Калвърт-Люин аут, Ричарлисон под въпрос

Мениджърът на Евертън Карло Анчелоти заяви, че Ричарлисон остава под въпрос, а Доминик Калвърт-Люин със сигурност пропуска сблъсъка с Уулвърхамптън утре вечер от 22:15. Бразилецът ще опита да тренира днес и ще премине фитнес тест, за да се прецени неговото състояние преди да бъде взето окончателно решение.

За Калвърт-Люин Анчелоти бе категоричен, че ще отсъства между 10 и 15 дни преди да се завърне за “карамелите”, тъй като е получил разтежение. Добрата новина от техния лагер е завръщането на Джордан Пикфорд, който пропусна сблъсъка за Купата на Англия в събота срещу Родеръм.

