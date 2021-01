Официално: Тотнъм среща Фулъм вместо Астън Вила, има и други промени

Тотнъм ще изиграе дербито с Фулъм вместо мача с Астън Вила в сряда, съобщиха официално от Висшата лига. Срещата между двата лондонски тима трябваше да се изиграе на 30 декември, но проблеми с положителни проби за COVID-19 принуди ръководните фактори в английския футбол да вземат решение тя да бъде отменена.

As a result of this rescheduling, @SpursOfficial will now play their home match against @FulhamFC in its place, on Wednesday 13 January at 8.15pm GMT



Fulham’s home fixture against @ChelseaFC will be moved from Friday 15 January to Saturday 16 January at 5.30pm GMT