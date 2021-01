НБА Лошата вечер на Стеф Къри го изпрати в негативната история на Уориърс 11 януари 2021 | 15:33 - Обновена Прочетена 199 0



Steph Curry tonight



11 PTS

12 FG%

1/10 3PM

5 Turnovers



Warriors still get the W pic.twitter.com/ZymcPDCwAV — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 11, 2021 Това обаче не е първият път, в който играч на "войните" е с такава слаба успеваемост в стрелбата си при опитани поне 15 стрелби. Стеф намери място до още трима баскетболисти, които също са стреляли 2/16 от игра в историята на Голдън Стейт - бившите играчи Барън Дейвис и Дейвид Лий, както и настоящият съотборник на Къри Клей Томпсън, показва справка на ESPN Stats & Info.



Stephen Curry's 2-16 (.125) shooting night is tied for the worst by a Warriors player who took 15 FG attempts in a game over the last 20 seasons.



Klay Thompson, David Lee, and Baron Davis have all had 2-16 FG performances for the Warriors over that span. pic.twitter.com/GEpvapxFM2 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 11, 2021 Все пак ГСУ изтръгна победата над Торонто със 106:105, след като Деймиън Лий отбеляза два наказателни 4.3 секунди преди края, за да донесе успеха в Оуклънд. Къри пък завърши срещата с 11 точки, 9 борби и 6 асистенции.

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще трябва бързо да изтрие от паметта си вчерашното си представяне срещу Торонто Раптърс. 33-годишният стрелец имаше "лош ден в офиса" и успя да порази мрежичката на канадския тим само 2 пъти от 16 опита от игра, а от тройката бе ужасяващото 1/10.Това обаче не е първият път, в който играч на "войните" е с такава слаба успеваемост в стрелбата си при опитани поне 15 стрелби. Стеф намери място до още трима баскетболисти, които също са стреляли 2/16 от игра в историята на Голдън Стейт - бившите играчи Барън Дейвис и Дейвид Лий, както и настоящият съотборник на Къри Клей Томпсън, показва справка на ESPN Stats & Info.Все пак ГСУ изтръгна победата над Торонто със 106:105, след като Деймиън Лий отбеляза два наказателни 4.3 секунди преди края, за да донесе успеха в Оуклънд. Къри пък завърши срещата с 11 точки, 9 борби и 6 асистенции.

