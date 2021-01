Порзингис е близо до завръщане

Кристапс Порзингис е на финалната права към завръщане. Крилото на Далас Маверикс може да запише дебюта си за сезон 2020/21 в следващия мач на Мавс, който е идната нощ от 3:30 срещу Ню Орлиънс. Състоянието на латвиеца е обновено и той вече е "под въпрос" за двубоя.

For the first time this season, Dallas has listed Kristaps Porzingis as questionable for a game.



The change in Porzingis' status came via the Mavericks' 8:30 PM ET injury report in advance of Monday's home date with New Orleans.