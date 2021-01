НБА Заслужаваше ли Казънс да бъде изгонен за този фаул срещу ЛеБрон? 11 януари 2021 | 14:04 Прочетена 840 0



DeMarcus Cousins has been EJECTED on this flagrant foul on LeBron.



Thoughts? pic.twitter.com/JjYol8WsTy — Legion Hoops (@LegionHoops) January 11, 2021 Причината за това бе неспортсменско нарушение тип 2, което Казънс извърши срещу звездата на Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Центърът се опита да играе с топката и да спре устрема на Краля към коша, но вместо това го удари в главата и ЛеБрон се строполи на паркета.



Markieff Morris and DeMarcus Cousins get into it. pic.twitter.com/UwJDKunBbh — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 11, 2021 Преди тази случка 208-сантиметровият играч на Хюстън си беше заслужил техническо нарушение заради това, че умишлено избута крилото на Лейкърс Маркийф Морис. Самият Морис пък също беше изгонен след тази ситуация заради бурния си протест и опита за саморазправа с Казънс.

