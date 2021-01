Дюрант коментира мистериозното отсъствие на Кайри Ървинг

Кайри Ървинг пропусна трети пореден мач на Бруклин Нетс поради мистериозните си лични причини. "Мрежите" записаха второ поредно поражение, след като загубиха от Оклахома със 116:129. След мача звездата на Нетс Кевин Дюрант, който се завърна от карантина, бе запитан за ситуацията с Ървинг, но отказа да разкрива подробности и сподели само, че отборът го подкрепя.

"Не искам да говоря за Кайри, ще го оставя той да направи това за себе си. Сигурен съм, че ще го видите скоро, когато се завърне. Ние го подкрепяме на 100% и се молим всичко да е добре с него", сподели Кей Ди.

