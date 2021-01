Моторни спортове Почина бившият шампион и директор на Рали Дакар Юбер Ориол 11 януари 2021 | 13:15 - Обновена Прочетена 109 0



Ориол беше хоспитализиран в тежко състояние в Париж през ноември, след като се оказа заразен с COVID-19. Близки до семейството му твърдят, че след като го е прекарал, проблемите със сърцето му са се влошили и са станали причина за смъртта.



Today, we want to keep a moment to remember Hubert Auriol, legendary three-time winner of the @dakar both on a car and a motorbike and director of the event for almost a decade who sadly passed away yesterday.



Rest in Peace, "Africain". We will remember you. pic.twitter.com/bJxZvBcVKe — Al Kamel Systems (@AlKamelSystems) January 11, 2021 Харизматичният Юбер Ориол печели два пъти крайната победа с мотоциклет през 1981 и през 1983 година, а победата при автомобилите идва през 1992 година. По това време ралито все още се казва Париж – Дакар и минава по един традиционен маршрут. Роден в столицата на Етиопия – Адис Абеба, Юбер Ориол се оказва свързан през целия си живот с Африка.



When we were kids in 80's there was no internet and a few TV channels. But some names were able anyway to become Legend. This is the case of #HubertAuriol: today he died but he will remain forever a Legend in all bikers' hearts and minds.

