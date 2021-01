Само 12 500 души бяха допуснати до "Голямото етиопско бягане"

Аба Гашахун при мъжете и Цигие Гебреселама при жените спечелиха поредното издание на “Голямото етиопско бягане“ на 10 км, което се проведе в столицата на Адис Абеба, Етиопия.

Надпреварата, в която обикновено стартират 50 000 души, този път се проведе с 12 500 заради здравните мерки във връзка с COVID-19.

Thank you @greatethrun. I'm happy to win. GER pic.twitter.com/9zCUyFYDB9