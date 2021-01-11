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Волейбол

Николай Пенчев спечели “българското” дерби на Полша срещу Виктор Йосифов (видео + снимки)

11 януари 2021 | 12:10 - Обновена
Прочетена 207
Николай Пенчев спечели “българското” дерби на Полша срещу Виктор Йосифов (видео + снимки)
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Николай Пенчев и неговият Купрум (Любин) постигнаха 5-а победа в полската Plus Lia.
Волейболистите на Марсело Фронковяк се наложиха като домакини над Черад Енеа Чарни (Радом) с 3:0 (25:21, 25:17, 26:24) в мач от 20-и кръг.

Така тимът взе реванш за загубата от 7-ия кръг с 1:3.

Николай Пенчев изигра много добър мач и записа 10 точки и  бе втори по резултатност. По толкова реализираха и Роналд Хименес и Давид Гуня (3 аса). Най-резултатен бе Войчех Ференс с 13 точки (2 блока).

За Радом Виктор Йосифов реализира 4 точки (1 блока). Лукас Лох добави 8 точки (2 блокади).
Купрум е 12-и с 17 точки (5 победи, 14 загуби), Черад е 10-и с 19 точки (6 успеха, 13 поражения).

Следващият двубой за Купрум е на 19 януари (вторник), срещу Стал (Ниса). Йосифов и съотборниците му срещат Закса (Кенджежин-Кожле) на 13 януари (вторник), в отложен мач от 9 кръг.

КУПРОМ (ЛЮБИН) – ЧЕРАД ЕНЕА ЧАРНИ (РАДОМ) 3:0 (25:21, 25:17, 26:24)
ЛЮБИН: Мигел Тавареш 2, Роланд Хименес 10, НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ 10, Войчех Ференс 14, Давид Гуня 10, Шимон Якубишчак 8 – Камил Шимура-либеро (Камил Марушчик 3, Адам Лоренц, Мариуш Магнешевски, Миклош Бартош-либеро)
Старши треньор: МАРСЕЛО  ФРОНКОВЯК
РАДОМ: Михал Кенджиерски, Давид Конарски 6, Бартош Фирст 4, Лукас Лох 8, ВИКТОР ЙОСИФОВ 4, Михал Островски 5 – Матеуш Масловски-либеро (Давид Дрия 3, Даниел Ганшор 7, Бартош Зрайковски, Брендън Сандър 7)
Старши треньор: РОБЕРТ ПРИГЕЛ.


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Спортни новини		 Прочетена 207

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