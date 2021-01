Англия Тотнъм с жест към аматьорите от Марин 11 януари 2021 | 10:20 - Обновена Прочетена 132 0



копирано





Иначе клубът Марин ще получи над 300 000 паунда от вчерашния двубой с Тотнъм. 230 000 идват от виртуалните билети, които феновете закупиха, за да помогнат на отбора. Останалите са от телевизионните права за срещата и наградния фонд на турнира. The players are unable to swap shirts after the game due to COVID protocols, so we've provided @MarineAFC with a whole set of fresh match shirts as a souvenir of today's historic match #THFC #COYS pic.twitter.com/ap9x2Shc7X — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2021 Тотнъм демонстрира класа с жеста, който клубът направи към играчите от аматьорския Марин. Двата отбора се срещнаха в четвъртия кръг на ФА Къп, като "шпорите" очаквано нямаха никакъв проблем и разбиха много по-слабия си съперник с 5:0, макар и със състав, изграден предимно от резерви. За футболистите на Марин обаче това бе исторически двубой и лондончани решиха да им подарят нещо за спомен. Тъй като в условията на COVID-19 е забранено играчите да разменят фланелките си след мач, от Тотнъм решиха да подарят на съперниковите футболисти пълен комплект от нови фланелки на "шпорите".Иначе клубът Марин ще получи над 300 000 паунда от вчерашния двубой с Тотнъм. 230 000 идват от виртуалните билети, които феновете закупиха, за да помогнат на отбора. Останалите са от телевизионните права за срещата и наградния фонд на турнира. 3 кръг, неделя 10 януари ФА Къп Marine 0:5 краен резулат Тотнъм титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: The Marine Travel Arena

Съдия: 17 11 12 2 14 3 25 9 30 48 54 45 47 Жозе Моуриньо 4-4-2 4-2-3-1 Титуляри 12 Джо Харт 2 Мат Дохърти Adam Hughes 17 4 Тоби Алдервейрелд 14 Joe Rodon 33 Бен Дейвис James Barrigan 11 17 Муса Сисоко 48 Harvey White 30 Gedson Fernandes 20 Деле Али 27 Лукас Моура 45 Vinicius Резерви 54 Alfie Devine 47 Jack Clarke 25 Джафет Танганга 3 Серхио Регилон 9 Гарет Бейл 70' Бен Дейвис излиза Серхио Регилон влиза 64' Лукас Моура излиза Jack Clarke влиза Деле Али излиза Гарет Бейл влиза 60' Alfie Devine гол 45' Муса Сисоко излиза Alfie Devine влиза Тоби Алдервейрелд излиза Джафет Танганга влиза 37' Vinicius гол 32' Лукас Моура гол 30' Vinicius гол 24' Vinicius гол 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (24`) Vinicius 0:2 (30`) Vinicius 0:3 (32`) Лукас Моура 0:4 (37`) Vinicius 0:5 (60`) Alfie Devine 0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 132

1