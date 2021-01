Ленард достигна 10 000 точки, Клипърс надделя над Чикаго в зрелище

Кауай Ленард вкара рекордните си през сезона 35 точки и достигна границата от 10 000 точки в кариерата си при успеха на Клипърс.

Ленард регистрира постижението при една от петте си тройки в третата четвърт, в която реализира 21 точки.

21 for Kawhi, 15 for LaVine in the 3rd Q!



