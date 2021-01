Милан праща защитник в турския шампион

От Милан ще преотстъпят защитника Лео Дуарте на турския шампион Истанбул Башакшехир до края на сезона, съобщават италианските медии. 24-годишният бразилец се присъедини към "росонерите" през лятото на 2019-а с петгодишен договор, но постоянно е преследван от контузии и до момента е записал едва девет мача с екипа на тима, от които три през този сезон. Междувременно, от клуба си търсят нов централен бранител, който да бъде привлечен през този трансферен прозорец.

Done deal! Leo #Duarte from #ACMilan to #Basaksehir on loan. #transfers