Ювентус потрепери, но измъкна успех срещу десетима от Сасуоло (видео)

Отборът на Ювентус записа трудна домакинска победа с 3:1 като домакин на Сасуоло в двубой от 17-ия кръг на Серия "А". Попаденията за "бианконерите" отбелязаха Данило (50'), Аарън Рамзи (82') и Кристиано Роналдо (90+2'), а точен за "неровердите" беше Грегоар Дефрел (58'). Гостите изиграха цялото второ полувреме с човек по-малко на терена след червения картон на Педро Обианг (45+1').

Още във втората минута Траоре пробва изстрел, който рикошира и излезе в корнер. В осмата Роналдо нанесе удар с глава, но топката прелетя над вратата. В 11-ата Джанлука Фработа пробва силен шут, който беше отклонен от Андреа Консили в корнер. В 19-ата Маккени беше принудително заменен от Аарън Рамзи. В 43-ата контузеният Пауло Дибала отстъпи мястото си на Деян Кулушевски.

