Тенис Кенин и Свитолина оцеляха и се класираха за 1/4-финалите в Абу Даби 10 януари 2021



Шампионката от Откритото първенство на Австралия по тенис София Кенин успя да спаси мачбол и да обърне Юлия Путинцева, за да се класира на четвъртфинал на турнира в Абу Даби. Кенин допусна 57 непредизвикани грешки срещу само 43 на противничката си, но в крайна сметка успя да прекърши 13-ата в схемата с 3:6, 7:6 (5), 6:4. Американката беше тотално разконцентрирана в първия сет и за втори пореден двубой стартира по този начин. Путинцева имаше мачбол при 6:5 във втория сет, но Кенин спаси точката, а след това прати мача в тайбрек, който взе с доста усилия. В третата част пък направи пробив повече и измъкна мача. After a tough battle, @SofiaKenin is into the quarterfinals!



She defeats Putintseva 3-6, 7-6(5), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/2qz8VUxg5I — wta (@WTA) January 10, 2021 Нейна съперничка на 1/4-финалите е 9-ата в схемата Мария Сакари (Гърция), която се наложи над бившата шампионка от "Ролан Гарос" Гарбинье Мугуруса със 7:5, 6:4, вкарвайки 33 уинъра срещу пет на испанката. Елина Свитолина спаси два мачбола във финалния сет и се наложи над Екатерина Александрова с 6:2, 6:7 (5), 7:6 (8) за място на четвъртфинал. Втората в схемата украинка ще има за противник друга рускиня - Вероника Кудерметова. Арина Сабаленка записа 12-ата си поредна победа в Тура, след като се справи с тунизийката Онс Жебур - 6:2, 6:4. Тя ще се изправи на 1/4-финалите срещу представителката на Казахстан Елена Рибакина. Последната двойка от карето е двубоят между Мария Костюк и Сара Сорибес Тормо. Quarterfinalists:



Kenin vs Sakkari

Sabalenka vs Rybakina

Kostyuk vs Sorribes Tormo

Kudermetova vs Svitolina #AbuDhabiWTA — wta (@WTA) January 10, 2021 0



