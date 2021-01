Гранеруд с шеста победа за сезона

Норвежецът Халвор Егнер Гранеруд спечели второто състезание от Световната купа по ски-скок в Титизее-Нойщад (Германия). 24-годишният Гранеруд, който се класира втори в първия старт вчера, днес беше най-добър с 299.4 точки, за да запише шеста победа за сезона и в кариерата си. Той беше лидер след първи скок от 140.0 метра точки и запази водачеството и след втория си опит от 138.0 метра.

Halvor is back and wins today's competition in Titisee-Neustadt ! This is his 6th win this season!



1. Halvor Egner Granerud , 299.4pts

2. Daniel Andre Tande , 297.0pts

3. Stefan Kraft , 291.3pts#skijumpingfamily