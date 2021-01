Фонсека: Началото на втората част се оказа фатално за нас

Наставникът на Рома Пауло Фонсека съжали, че неговият отбор е загубил интензитет в началото на второто полувреме на равенството 2:2 с Интер.



Рома отдалечи Интер от върха (видео)

"Трудно ми е да коментирам този мач. Направихме добро първо полувреме, но след това не бяхме същият отбор в продължение на 15-20 минути. След втория гол на Интер изведнъж отново си възвърнахме същността. За съжаление, тези 15-20 минути в началото на втората част бяха фатални за нас. Не става въпрос за физическото ни състояние, тъй като приключихме мача силно със същото темпо като през първото полувреме. Интер започна втората част, като промени позициите на Марсело Брозович и Артуро Видал, така че загубихме способността да ги пресираме в тази част от терена. Нашият отбор загуби интензитета си и не беше толкова агресивен, така че ни беше трудно срещу отбор като Интер, когато не можехме да пресираме.

