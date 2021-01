НБА Дончич се доближи на един "трипъл-дабъл" от Майкъл Джордан 10 януари 2021 | 18:03 - Обновена Прочетена 1237 0



копирано





Luka Doncic has his 27th career triple-double, breaking a tie with Elgin Baylor for 17th all-time.



He is 1 shy of matching Michael Jordan for 16th all-time. pic.twitter.com/8XqXCtFQlV — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 10, 2021 Дончич отново имаше основна роля за третата последователна победа на Далас. 21-годишният плеймейкър записа 27-ия "трипъл-дабъл" в кариерата си, след като регистрира 20 точки, 11 борби и 10 асистенции. По този начин Лука се подмина легендата на Лос Анджелис Лейкърс Елджин Бейлър в класацията за най-много "трипъл-дабъл"-и в историята на НБА и застана на 17-ата позиция. Словенският национал се залепи зад иконата на спорта Майкъл Джордан, който завърши кариерата си с 28 "трипъл-дабъл"-а.



Another day, another triple-double for Luka Doncic.



His 27th triple-double moves him past Elgin Baylor for 17th all-time and 1 away from tying Michael Jordan.



Reminder: @luka7doncic is just 21 years oldpic.twitter.com/J8r1Cv5zPr — Ballislife.com (@Ballislife) January 10, 2021 През настоящия сезон юношата на Реал Мадрид записва средно по 26.6 точки, 9.2 борби и 8.2 асистенции. Звездата на Далас Маверикс Лука Дончич и съотборниците му напипват правилния ритъм. Словенецът и компания записаха третата си поредна победа, след като надиграха Орландо Меджик със 112:98 през изминалата нощ. След слабия старт и двете поредни поражения в началото, тимът на Рик Карлайл вече е четвърти в Западната конференция с актив от 5-4, и то без наличието на Кристапс Порзингис. 36 точки от Тим Хардауей-младши и 29 от Трей Бърк помогнаха на Мавс за успеха над "магьосниците".Дончич отново имаше основна роля за третата последователна победа на Далас. 21-годишният плеймейкър записа 27-ия "трипъл-дабъл" в кариерата си, след като регистрира 20 точки, 11 борби и 10 асистенции. По този начин Лука се подмина легендата на Лос Анджелис Лейкърс Елджин Бейлър в класацията за най-много "трипъл-дабъл"-и в историята на НБА и застана на 17-ата позиция. Словенският национал се залепи зад иконата на спорта Майкъл Джордан, който завърши кариерата си с 28 "трипъл-дабъл"-а.През настоящия сезон юношата на Реал Мадрид записва средно по 26.6 точки, 9.2 борби и 8.2 асистенции.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1237 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1