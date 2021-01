Пиронкова: Ще се постарая да се видим в Мелбърн

Цветана Пиронкова сподели първите си думи след победата над японката Киока Окамура в първия квалификационен кръг за основната схема на Australian Open. Първата ракета на България при жените записа безпроблемен успех с 6:0, 6:1 на кортовете в Дубай и очаква среща с 204-ата в световната ранглиста На-Лае Хан.

Impressive.@TPironkova dropped just one game in her #AO2021 qualifying opener.#AusOpen pic.twitter.com/N2LpzZJK36