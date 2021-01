Изненадващ победител в седмия етап на рали Дакар

Саудитецът Язеед ал-Раджи (Overdrive Toyota) записа първата си етапна победа при автомобилите в рали Дакар, което за втора поредна година се провежда в пустинята на Саудитска Арабия.

Представителят на домакините триумфира в седмия етап от 453 километра между Ха'ил и Сакака, като във финалната му част изпревари лидера в генералното класирането Стефан Петерханзел (MINI). Ал-Раджи спечели етапа с време от 4:21:59. Петерханзел завърши втори на 48 секунди, като успехът му се изплъзна до голяма степен заради счупване на носач, което направи колата му уязвима.

Just tie it back together!



Important work going into repairing @s_peterhansel's car on the Marathon stage.#Dakar2021 pic.twitter.com/03N0YXFTEi — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021

Въпреки техническия проблем, Петерханзел успя да задържи второто място с 27 секунди преднина пред своя съотборник и действащ шампион в на рали Дакар - Карлос Сайнц. Катарецът Насер ал-Атия (Toyota), който е основният съперник на Петерханзел в генералното класиране, завърши на четвърто място на 2:48 минути зад победителя Ал-Раджи и точно на две минути зад френския пилот на MINI.

Dakar 2021 // Stage 6: 2nd and 3rd place for Stéphane Peterhansel und Carlos Sainz in their MINI JCW Buggy. Peterhansel further extended his overall lead @dakar pic.twitter.com/098yV702nC — @xraidteam (@XraidTeam) January 10, 2021

Така разликата в генералното класиране между Петерханзел и Ал-Атия се увеличи до 7:53 минути. Сайнц е трети на 41:06 минути зад французина.

Nous sommes de nouveau arrêtés en spéciale suite à la casse d’un roulement ... On attend le camion d’assistance #Dakar2021 #BRX pic.twitter.com/Gv2b5KGoYd — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) January 10, 2021

При мотоциклетите убедителен успех в седмия етап постигна американецът миналогодишният победител Рики Брабек (Honda).

Брабек измина 453-километровата дистанция 4:37:44, като по този начин той изпревари с 2:07 минути съотборника си Хосе Флоримо. Чилиецът, който поведе в генералното класиране, завърши втори, а трети на 2:19 минути остана друг американец - Скайлър Хоус (KTM).

The bikers fixing up and helping each other out as we move through the Marathon stage #Dakar2021 pic.twitter.com/AASeKgvL0Y — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021

С победата си Брабек се изкачи от 13-о на осмо място в генералното класиране, като все още има всички шансове за крайна победа. Той изостава с 14:52 минути от лидера Флоримо, който пък има само една секунда аванс пред австралиеца Тоби Прайс (KTM). Трети в общото подреждане на 2:11 минути е британецът Сам Съндърланд (KTM).

При камионите днешният етап премина под тоталната доминация на руските състезатели с Kamaz. Първи финишира Дмитри Сотников с време от 4:45:52 часа. Втори на 3:23 минути завърши Айрат Мардеев, а трети на 8:22 остана Антон Шибалов.

Trucks – Stage 7 – Provisional Results



Sotnikov continues his charge for the title!



For more details, head here https://t.co/PIdf3SFOeP

#Dakar2021 pic.twitter.com/UL2w67zNGy — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021

В генералното класиране начело е Сотников с аванс от 45:56 минути пред Шибалов и 1:05:06 часа пред третия Мардеев.

Two Trucks tearing it up



Which is your favourite?#Dakar2021 pic.twitter.com/tYoT9hsWQU — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021

В утрешния осми етап на рали Дакар участниците ще изминат 375 километра от Сакака до Неом.