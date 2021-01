Франция триумфира в единичната смесена щафета в Оберхоф

Тимът на Франция (Жуля Симон, Емилиян Жаклен) спечели първата за сезона в Световната купа по биатлон единична смесена щафета, която се проведе в немския зимен център Оберхоф.

Only 3 extra shots! What a performance by @FedFranceSki to take the Single Mixed Relay! #OBE21 Julia Simon / @EmilienJck @hannaaaoberg / @SebbeSamuelsson @TirilEckhoff / Johannes Thingnes Boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/BImvzHlrb2

В най-новата дисциплина в Световната купа двамата завършиха за 39:04.8, след като не направиха нито една наказателна обиколка и използваха само три допълнителни патрона, с което завършиха на 38.7 секунди пред състава на Швеция (Хана Йоберг, Себастиан Самуелсон), който също не въртя наказателни обиколки, но използва с два допълнителни патрона повече.

Смятаният за фаворит отбор на Норвегия (Тирил Екхоф, Йоханес Тингнес Бьо) завърши на третата позиция, след като Екхоф направи цели три наказателни тура от по 75 метра при своята последна стрелба и постави изключително тежка задача за втория стинт на Бьо. В него той използва трите си допълнителни патрона на стрелбата от положение легна, но направи безупречна такава от прав и гарантира последното място на подиума с изоставане от 43.9 спрямо Франция.

That had to put a smile on Julia Simon's and @EmilienJck's face - especially after Jacquelin's relay struggles this winter! #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/xNpXL4qYlJ