НБА Новобранец от Филаделфия открадна шоуто и се нареди до Алън Айвърсън 10 януари 2021



Филаделфия трябваше да се справя с един куп проблеми във вчерашния си мач срещу Денвър Нъгетс. Сиксърс разполагаха с едва седем здрави играчи за двубоя с Никола Йокич и компания, тъй като бяха поразени от положителен тест за COVID-19 на стрелеца Сет Къри. Звездите Джоел Ембийд и Бен Симънс, както и редица други основни играчи отсъстваха, но въпреки това Фили се представи на ниво и загуби със само 12 точки от Нъгетс - 103:115, а основната причина за страхотното представяне на оределия състав на Док Ривърс бе новобранецът Тайрийз Макси. Tyrese Maxey's 39 points today are the most for a @sixers rookie since Allen Iverson's 40 on April 14, 1997. pic.twitter.com/DiCn193C4O — NBA History (@NBAHistory) January 9, 2021 20-годишният новобранец, който бе избран с избор №21 в Драфта, сътвори феноменални неща на паркета в "Уелс Фарго Сентър". Макси реализира цели 39 точки, а към тях добави 7 борби, 6 асистенции и 2 отнети топки за 44 минути игрово време. При стрелбата си 188-сантиметровият гард на Сиксърс бе 18/33 от полето, включително 3/8 от тройката. По пътя си към 39-те точки Макси не застана нито веднъж на наказателната линия. Career-high 39 points for @TyreseMaxey, the most in a rookie's first start since 1970! pic.twitter.com/qQLEW6iD6W — NBA (@NBA) January 9, 2021 Възпитаникът на университета Кентъки дори успя да влезе в историята на Филаделфия, където се нареди точно до легендарния гард Алън Айвърсън. Макси вече държи второто място по отбелязани точки от новобранец със своите 39 вчера, отстъпвайки единствено на Отговора, който вкарва 40 на Вашингтон Булетс през 1997-а. Само преди три дни младият плеймейкър на Филаделфия вкара 16 точки за 20 минути на Бруклин Нетс. През настоящия сезон Макси се разписва със средно по 10.1 точки, 2.2 борби и 2.0 асистенции за около 18 минути на мач. 0



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

