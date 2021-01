Австриец с първа победа в слалом за СК по ски

Австриецът Марко Шварц записа своята първа победа в дисциплината слалом в Световната купа по ски-алпийски дисциплини след като триумфира в състезанието в Аделбоден (Швейцария).

Шварц бе четвърти след сутрешния първи манш с изоставане от 0.43 спрямо водача след него, но направи много чисто второ минаване на трасето и се поздрави със своя трети успех в стартове за Световната купа в своята кариера. Втори днес с изоставане от 0.14 остана победителят от слалом в Загреб (Хърватия) в сряда Линус Щрасер, който спечели цели десет места във втория манш. Тройката запълни Дейв Райдинг (Великобритания), който остана на само 0.01 зад Щрасер.

"Austria have got it!"

What a performance from Marco Schwarz - who clinches slalom victory in Adelboden #FISAlpine pic.twitter.com/6J5RqknmWk— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 10, 2021