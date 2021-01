Гут-Берами спечели трудният супергигантски слалом в Австрия

Бившата носителка на големия кристален глобус в Световната купа по ски-алпийски дисциплини Лара Гут-Берами (Швейцария) спечели втория за сезона при дамите супергигантски слалом, който се проведе в Санкт Антон (Австрия).

Швейцарката слезе по изключително сложното трасе за 1:17.82, с което завърши на 0.16 пред Марта Басино (Италия), а трета на 0.20 остана носителката на малкия глобус в дисциплината за миналия сезона Корин Зутер (Швейцария). Победителката в първото Супер-Г за сезона Естер Ледецка (Чехия) днес се класира шеста с пасив от 1.33 след като допусна много сериозна грешка в средата на трасето.

A Swiss sandwich with an Italian in the middle

1 #laragut conquers 13th World Cup super g victory

2 @martabassino second super g World Cup podium

3 @CorinneSuter 5th super G World Cup podium #fisalpine pic.twitter.com/xTJNuu3A1N