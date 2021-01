Русия спечели първата смесена щафета в СК по биатлон

Квартетът на Русия (Юлиана Кайшева, Светлана Миронова, Александър Логинов, Едуард Латипов) триумфира в първата за сезона в Световната купа по биатлон смесена щафета, която се проведе в немския зимен център Оберхоф.

This concludes the first Mixed Relay of the season - and the first-ever Mixed Relay in Oberhof. What a thrilling competition! #OBE21



@russianbiathlon

@NSSF_Biathlon

@FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/9vTL4di09D — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Руският състав премина дистанцията от 4х6 километра за 1:08:21.7, като използва само седем допълнителни патрона и не направи нито една наказателно обиколка, с което остана на само 0.7 пред отбора на Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Олсбу Рьозеланд, Йоханес Дале, Стурла Холм Легрейд), който имаше идентично постижение на огневия рубеж.

We're off! Sit back and enjoy the first Mixed Relay of this winter #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/L1VaPBQ7y4 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Латипов и Легрейд излязоха съответно втори и трети след последната стрелба на 7.6 секунди зад френския тим (Анайс Шевалие-Буше, Юстин Бреза-Буше, Фабиен Клод, Кентан Фион Маийе), но още преди излизането на дългата финална права настигнаха и изпревариха Маийе. В крайна сметка Франция завърши на трето място с 0+6 и изоставане от 12.1 секунди.

What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21 pic.twitter.com/5ubXSZaId4 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Топ 5 в днешния ден бе запълнен от Беларус (Дзинара Алимбекова, Елена Крючинкина, Сергей Бочарников, Антон Смолски) с 1+5 и домакините от Германия (Ванеса Хинц, Дениза Херман, Бенедикт Дол, Арнд Пайфер) с 1+7. Двата състава завършиха съответно на 50.3 и 1:06.0 зад победителите от Русия.

Отборът на България по биатлон е в изолация в Оберхоф (обновена)

Съставът на България не стартира в днешната щафета след като цели шест члена на отбора дадоха положителни проби за коронавирус и цялата ни делегация бе поставена под карантина.