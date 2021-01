Шиникова изхвърли втората поставена в квалификациите за Australian Open

Изабелла Шиникова сътвори страхотна изненада в първия ден от квалификациите за Australian Open. Третата ракета на България елиминира поставената под №2 в схемата на пресявките и бивша №46 в света французойка Осеан Доден със 7:5, 6:2 и по този начин продължава към втория квалификационен кръг за първия турнир от "Големия шлем" за годината. Така 29-годишната софиянка си осигури 35 хиляди австралийски долара и 20 точки за световната ранглиста, в която заема 202-ото място.

Australian Open QR1:



Isabella Shinikova - [2] Oceane Dodin 7-5 6-2



Great performance from Shinikova, playing offensive with deep, well placed shots. Saved 14/16 BPs.