Противникът на Тотнъм обяви, че е надминал многократно поставената цел

Закъсалият го във финансово отношение днешен противник на Тотнъм в третия кръг на Купата Купата на Англия Марин се похвали със страхотно постижение.

Мърсисайдският непрофесионален тим изпитваше финансови затруднения и получи нов удар, след като обявения нов локдаун в Англия отново остави малкото възможни за допускане фенове извън стадиона. Въпреки това от Марин обявиха, че ще дадат възможност на всички, които искат да ги подкрепят да си купят виртуални билети.

Дори мениджърът на “шпорите” Жозе Моуриньо обяви, че ще си купи такъв билет, за да подкрепи противника, но няма да се възползва от наградаат обявена от тима - спечелилият чрез томбола да има възможност да бъде на скамейката за една среща.

15,000 tickets sold. Our target was to sell 600. Incredible. Thank you @SpursOfficial & everyone who has bought a ticket. We will never forget it.



We will keep updating the numbers through the day and we believe the final attendance will be announced by BBC.



THANK YOU. #COYM