Отборът на България по биатлон е в изолация в Оберхоф (обновена)

Националният отбор на България по биатлон е поставен под изолация след 6 положителни проби за коронавирус по време на петия кръг в Световната купа по биатлон в Оберхоф, Германия. От Международния съюз по биатлон (IBU) обяви днес, че след нови тестове за COVID-19 са открити общо осем положителни резултата, шест, от които в нашия лагер, който заради високия брой заразени е изцяло поставен под изолация. The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup in Oberhof, Germany.



Eight people tested positive. The affected teams are from Bulgaria (six positives), the Czech Republic and Japan (one positive case each). [1/3] — IBU (@biathlonworld) January 10, 2021 Заразените от българската делегация са всичките ни състезателки при жените Милена Тодорова, Даниела Кадева, Мария Здравкова, двама от мъжки тим Благой Тодев и Димитър Герджик, както и ваксмайстора Стефани Попова. За националния отбор на България това е втори случай с положителни проби за коронавирус през сезона, след като по време на откриващия кръг в Контилахти (Финландия) Десислава Стоянова даде положителна проба и това принуди нея и нейният приятел Димитър Герджиков да се изолират. In the Bulgarian and Czech team athletes are affected. Due to the high number of persons who tested positive, the complete Bulgarian team was isolated until a final decision from the authorities. [3/3] — IBU (@biathlonworld) January 10, 2021 Положителните резултати вадят българите от участие в днешните смесени щафети, като все още не е ясно дали те ще могат да се включат в следващия кръг за СК, който отново ще се проведе в Оберхоф следващата седмица. Това ще стане ясно след решението на местните власти в Тюриндия относно продължителността на карантината. Ако на българите не им бъде позволена да се включат в състезанията идната седмица, то те най-вероятно ще се включат в надпреварите в Антхолц (Италия). Освен в лагера на България, положителни проби са установени и в тези на Чехия и Япония, като в чешкия тим също атлет е дал положителен резултат.

