Билетите за UFC 257 бяха разпродадени светкавично

Галавечерта ще приеме малък брой зрители, а всички билети бяха продадени за часове. От UFC пуснаха в продажба билетите и те бяха изчерпани светкавично. Ценовият им диапазон бе между 216 и 1360 долара.

Макрегър и Порие се надяваха, че битката помежду им ще е със статут за титлата, тъй като Хабиб Нурмагомедов обяви, че се пенсионира. Дейна Уайт обаче оповести, че победителят ще получи статут претендент за титлата в лека категория.



От UFC обявиха, че всички билети за турнира UFC 257 са разпродадени. На 24 януари на „Бойния остров" в Обединените арабски емирства ще се проведе първия турнир на 2021 година. Главен двубой на събитието е реваншът между Конър Макгрегър и Дъстин Порие.

