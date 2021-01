Пиоли: Не съм изненадан от това представяне, очаквах такава реакция

Наставникът на Милан Стефано Пиоли заяви, че представянето на неговия отбор при победата с 2:0 над Торино не го е изненадало, като е очаквал подобна реакция след загубата с 1:3 от Ювентус. Също така той засипа с похвали голмайсторите в мача Рафаел Леао и Франк Кесие. Междувременно, специалистът призна, че ще гледа с интерес сблъсъка между Рома и Интер, но не заради класирането.



"Много ми хареса Рафаел Леао тази вечер, тъй като той подобрява своята концентрация, в днешния мач той беше фокусиран през цялото време. Все още е много млад и се учи. Трябва да призная, че въобще не съм изненадан от това наше представяне. Познавам тези момчета и очаквах такава реакция. Първото полувреме беше отлично, особено по отношение на качеството. През втората част неизбежно бяхме подложени на натиск от Торино, които са в добра форма.Франк Кесие е завършен играч. Той ни придава физика, енергия и качество, брани защитата ни и помага в атака. Винаги разполага с позитивен манталитет в мачовете, той първи помага на свой съотборник или му вдъхва кураж. Това е млад състав, който се нуждае от насоки и насърчаване, така че Кесие е безценен в това отношение.

