Милан си върна самочувствието с победа над Торино (видео)

Отборът на Милан записа безпроблемна победа с 2:0 като домакин на Торино в двубой от 17-ия кръг на Серия "А". Попаденията отбелязаха Рафаел Леао (25') и Франк Кесие (36' - дузпа). Така "росонерите" преодоляха загубата с 1:3 в дербито с Ювентус, което сложи край на непобедимата им серия в първенството.

Имаше само две промени в стартовия състав на Милан. Сандро Тонали изтърпя наказанието си и така се завърна в халфовата линия, което означаваше, че Давиде Калабрия беше десен бек. Хакан Чалханоглу започна мача на пейката и така плеймейкър беше Браим Диас. Като нападател играеше Рафаел Леао, а Златан Ибрахимович се появи на терена в края на мача. Гостите бяха разположени в 3-5-2 с капитана Андреа Белоти и Симоне Верди в атака.

20 - #ACMilan have won 20 penalties since the start of last season, only fewer than #Lazio (22) in the top-5 European Championships in this period. Penalty. #MilanTorino #SerieA

16 - #ACMilan have scored 2+ goals in 16 league matches so far: no side have managed a better such tally in the #SerieA history during the first half of the season (also Internazionale did so in 16 games in 1949-50 and in 1950-51). Wealth.#MilanTorino #SerieATIM pic.twitter.com/SCaco8735U