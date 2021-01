Конте: Срещу Рома ще измерим нашите амбиции

Наставникът на Интер Антонио Конте прояви уважение към утрешния си съперник Рома и добави, че мачът ще покаже какви са амбициите на неговия отбор.

"Говорим си за силен отбор, който се справя много добре. Той определено ще е сред тези, които ще се борят за Скудетото и местата за Шампионската лига. Следователно, неизбежно е да измерим нашите амбиции срещу този много силен състав на Рома. Това, което искам да видя в следващите ни три мача, е резултатът, защото научих, че представянето се оценява най-вече именно чрез него. Същото важи за предстоящия ни мач с Ювентус. Искаме да измерим нашите амбиции с действия, а не с думи.

| PRESS CONFERENCE#RomaInter is coming up at 12:30 CET tomorrow: Antonio Conte's pre-match press conference https://t.co/7GB5lLolVR