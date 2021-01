Добър ден за двата тима от Шефилд

Последният във Висшата лига Шефилд Юнайтед постигна победа с 3:2 в гостуването на Бристол Роувърс в среща от третия кръг за Купата на Англия.

“Остриетата” повеждаха на два пъти чрез Джо Дей, който си отбеляза автогол в шестата минута и Оливър Бърк в 59-ата, който се бе появил само няколко минути по-рано от скамейката, но техните домакини достигаха до равенството чрез Алфи Килгър (21-ата минута) и Макс Емер в 62-ата, за да спечелят окончателно с попадение на Джейдън Богъл само минута по-късно гостите за крайното 3:2.

