Шалке разгроми Хофенхайм и се спаси от срамен антирекорд (видео)

Отборът на Шалке 04 най-после постигна победа в Бундеслигата, след като разби с 4:0 Хофенхайм на своя стадион в двубой от 15-ия кръг на немския елит. Досега "кралскосините" бяха в серия от 30 шампионатни мача без успех и ако не бяха спечелили днешната си среща, щяха да изравнят антирекорда от 31 двубоя без победа, който принадлежи на Тасмания (Берлин) от 1965/66.

Над всички на терена беше 19-годишният Матю Хопи, който се отчете с хеттрик, превръщайки се в първия американец с това постижение в Бундеслигата. И трите асистенции за головете му бяха дело на Амине Арит, който също се разписа. В 42-ата минута Хопи откри резултата с прехвърлящ удар. В 57-ата той отново беше изведен от Харит сам срещу Оливер Бауман, заобиколи вратаря и прати топката в опразнената му врата. В 63-ата младият нападател отбеляза и третия си гол в мача след блестяща игра на Арит, който на свой ред оформи крайното 4:0 в 79-ата минута с шут по земя.

Така Шалке се отлепи от дъното и вече е на предпоследното 17-о място в класирането с актив от 7 точки. Хофенхайм е 14-и с 15 спечелени пункта.