Иличич вдъхнови Аталанта за убедителна победа (видео)

Отборът на Аталанта постигна убедителен успех с 4:1 като гост на Беневенто в първия двубой от 17-ия кръг на Серия "А".

В 30-ата минута Йосип Иличич проби в наказателното поле и с рикоширал удар откри резултата в полза на "нерадзурите". В 41-ата той беше близо до втори гол в мача, но гредата спря неговия далечен изстрел. В 50-ата Марко Сау изравни, след като засече центриране на Кристиан Пастина. В 54-ата гол на Дуван Сапата не беше признат поради засада. В 69-ата Иличич отново нахлу в наказателното поле, а Лоренцо Монтипо изби неговия шут, но Рафаел Толой върна преднината на бергамаските с добавка. Само две минути по-късно те организираха контраатака, при която Иличич центрира към Сапата, който се разписа с удар от въздуха. Крайното 4:1 за гостите оформи резервата Луис Муриел с техничен изстрел от границата на наказателното поле.

Terza vittoria consecutiva!!! Grandi ragazzi!!!

Third win in a row!!! Big up lads!!!@Plus500 #BeneventoAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Sis7zKPdnt