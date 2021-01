Пирло: Имаме нужда от по-силна психика

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло подчерта колко е важно неговият отбор да победи в утрешния мач срещу Сасуоло, както и че играчите му трябва да показват по-силна психика, след като отбележат гол.

"Очаквам труден мач, тъй като Сасуоло са много добър отбор, които играят заедно от няколко години. Роберто Де Дзерби е отличен треньор. Преди всичко трябва да сме концентрирани, когато те са с топката, защото са много добри в избягването на противниковата преса. С Де Дзерби винаги сме водили чудесни разговори за футбол, но има още много други млади треньори, които се справят добре. Който и да е на върха, той си остава отборът за побеждаване. Ние сме шампионите през последните 9 години и е ясно, че има напрежение върху нас, но Милан са отборът за побеждаване, защото те са лидерите. Победата беше важна, но ако не победим утре, всичко това ще е било напразно. Ако не постигнем добър резултат, стореното на "Сан Сиро" ще остане на заден план.

