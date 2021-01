Германия РБ Лайпциг готов да се раздели с Упамекано, Челси се включва в битката за подписа му 09 януари 2021 | 17:45 - Обновена Прочетена 563 0



Ливърпул, Барселона и Реал Мадрид.



Изпълнителният директор на Лайпциг Оливер Минтцлаф открито заяви, че клубът е склонен да се раздели с 22-годишният централен защитник, ако получат предложение, което ги удовлетворява финансово.



"Имаме много широк състав по отношение на качеството. Отново ще продадем водещи футболисти, ако финансово това е разумен ход и можем да се справим от спортна гледна точка. Когато помисля за Вернер, Куня, Кейта и Деме, изкарахме доста пари, а същевременно прогресирахме като отбор", коментира Митцлаф.



RB Leipzig CEO Oliver Mintzlaff tells Bild they will consider offers for Dayot Upamecano: "We will sell top performers again if it makes financial sense and we can absorb it from a sporting point of view."



Unlikely for this month, but a deal is there to be done #LFC #MUFC pic.twitter.com/5ekVlT3rMb — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) January 9, 2021

"Инвестирахме много в отбора, няма съмнение в това, но вижте: настоящият състав имаше пазарна цена от по-малко от 250 милиона евро, когато тези футболисти дебютираха. В момента общата цена на отбора е около 550 милиона", допълни той.



Според английските медии продажбата на Упамекано няма да е въпрос на избор за Лайпциг, тъй като в договорът му има клауза за разтрогване на стойност 45 милиона евро. През лятото той ще е трансферна цел на много от европейските грандове, особено на тази цена.



Chelsea have joined the race to sign Dayot Upamecano from RB Leipzig this summer, according to the Daily Mail pic.twitter.com/wP2ourty7d — Goal (@goal) January 9, 2021

Челси е поредният клуб, който проявява интерес към бранителя.

