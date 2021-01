Владимир Кличко: Завръщане!

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория, намекна нещо подобно. 44-годишният украинец обяви това в новогодишно съобщение, което сподели пред феновете си в социалните мрежи.

„Исках да направя кратко съобщение към моето семейство, приятели и на всички хора по света. Не изпращам нищо друго освен позитивност за всички вас по случай настъпването на Нова година.

2020 година засегна всички по света, имахме трагични загуби и неуспехи, за тези, които бяха засегнати, ви изпращам най-добри пожелания. Всички сме били смирени и сега разбираме колко специален е животът, семейството, приятелите и моментите. Нека се научим от 2020 г. и да я оставим зад гърба си. „Продължавате да пробивате“ през 2021 година.

Знаете ли какво хората обичат да виждат повече от всичко на този свят? „Завръщане“. Така че искам да видя завръщането ви силно през 2021 г., нищо освен мир и просперитет за вас и вашите близки. Честита Нова Година“, написа по-малкият от братята Кличко в профила си в Instagram.

Владимир Кличко прекрати професионалата си кариера, след като загуби от Антъни Джошуа сблъсъка за световните титли на WBA Super, IBF и IBO в тежка категория. Двамата се изправиха един срещу друг на 29 април 2017 година, а победата бе за британеца с технически нокаут в 11-ия рунд.

Владимир Кличко записа 64 победи (53 с нокаут) и 5 загуби (4 с нокаут) на професионалния ринг.

