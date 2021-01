Зимни спортове Оскар Свенсон с първа победа за Световната купа, Болшунов на крачка от нова титла в "Тур дьо ски" 09 януари 2021 | 16:56 - Обновена Прочетена 187 0



25-годишният Свенсон триумфира по 1.5-километровото трасе на финала с 3:19.83 минути, с което постигна и първата си победа за Световната купа.



Втори на 24 стотни от секундата завърши Хлеб Ретивих от Русия, а трети на 36 стотни от секундата се нареди водачът в класирането във веригата и миналогодишен победител в "Тур дьо ски" Александър Болшунов също от Русия.

View this post on Instagram A post shared by FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry)

Олимпийският вицешампион от Пьончан 2018 Федерико Пелегрино (Италия) завърши четвърти на 7 десети.

В третото си място днес Болшунов на практика си осигури победата в "Тур дьо ски" за втори пореден сезон преди последния етап утре - масов старт на 10 километра свободен стил. Той води с време от първите седем състезания с общо време 22:59:38 часа, като има аванс от 3.22 минути пред Морис Манифика (Франция), който днес се класира едва 15-и. Трети във веригата е Иван Якимушкин (Русия) на 3.27 секунди.



В класирането за Световната купа Болшунов отново е първи с 851 точки, следван от Пелегрино с 412 точки и от Якимушкин с 397 точки.



