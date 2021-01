Зимни спортове Въпреки лошата стрелба, нова норвежка хегемония в мъжкия биатлон, Илиев остана 28-ми 09 януари 2021 | 16:35 Прочетена 632 0



Отборът на Норвегия отново окупира подиума в старт от Световната купа по биатлон, след като Стурла Холм Легрейд, Йоханес Дале и Тарей Бьо завършиха на първите три места в днешното преследване на 12.5 километра в Оберхоф, Германия. Once again it's an all- podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon



Sturla Holm Laegreid

Johannes Dale

@tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021 Легрейд стартира трети зад двамата братя Бьо и стиган до своя втори пореден триумф в преследванията след като допусна общо две грешки при четирите си визите на огневия рубеж. Втори на 15.6 секунди зад победителя остана Дале, който също допусна два пропуска, но по-задната му стартова позиция не му позволи да се бори за победата с откритието на сезона. Трети на 25.4 секунди от Легрейд завърши Тарей Бьо, който не допусна нито една грешка в първите си три стрелби, но започна последната с три последователни пропуска и се смъкна до третата позиция. 3 misses for Tarjei Boe. 2 misses for Dale and just 1 for Laegreid! #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WFSQ9lB0gt — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021 Неговият брат и победител във вчерашния спринт Йоханес Тингнес Бьо направи изключително слабо преследване днес, като допусна цели седем грешки, три от които в своята трета стрелба и се смъкна до осмото място на финала, на 46.1 секунди зад победителя. Въпреки слабото си представяне днес, Тингнес Бьо запази водачеството си в генералното класиране за Световната купа, като с актив от 522 точки той води с 41 пред Легрейд и 88 пред Дале. В борбата за малкия глобус в дисциплината преследване с днешната си победа Легрейд излезе начело с 201 пункта и преднина от 28 пред Тингнес Бьо и 29 пред Дале. Johannes Thingnes Boe misses another target in the second prone - but @tarjeiboe maintains his % hit rate in #OBE21 this weekend. That's some achievement!https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/rmdy5gehXr — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021 Единственият българин, който взе участие в днешното състезание Владимир Илиев остана на 27-ма позиция, като се изкачи с цели 11 места спрямо вчерашния спринт, след като допусна общо три грешки. А най-големият прогрес бе дело на Арнд Пайфер (Германия), който потегли 47-ми, но завърши на 10-то място след като свали всичките си 20 мишени.

