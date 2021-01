Играч на Уест Хам опитва да се реваншира за нарушаване на мерките с дарение

Плеймейкърът на Уест Хам Мануел Лансини опитва да изкупи вината си за нарушаване на мерките срещу Ковид-19 по Коледа. Той направи дарение на хранителна банка в Лондон в опит да се реваншира за поведението си, което бе остро осъдено от медиите на Албиона.

Manuel Lanzini has been ‘strongly’ reminded of his responsibilities after he was pictured breaking COVID restrictions. The West Ham player attended a gathering with Tottenham players Sergio Regulion, Erik Lamela and Giovani Lo Celso. pic.twitter.com/h2mkUmZ8TA

27-годишният аржентинец бе сниман на коледно парти заедно с играчите на Тотнъм Ерик Ламела, Джовани Ло Селсо и Серхио Регилон, с което наруши наложените правила в битката срещу разпространението на коронавируса.

I want to apologise for a bad mistake I made over Christmas and I take full responsibility for my actions. I know people have made difficult sacrifices to stay safe and I should be setting a better example.