Тенис Серина и Осака загряват за Australian Open с демонстративен турнир 09 януари 2021 | 15:07



Серина Уилямс и Наоми Осака ще се присъединят към Новак Джокович и Рафаел Надал на демонстративния турнир в Аделаида, който ще се състои седмица преди тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия. Неофициалната надпревара "A Day at the Drive" ще се проведе на 29 януари. Nadal, Djokovic, Thiem, Halep, Osaka, S.Williams + 2 players (tba) will play “A day at the Drive” exho in Adelaide on January 29 (2 sessions with reduced venue capacity). — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 9, 2021 Представителката на домакините Ашли Барти и румънката Симона Халеп също ще се бъдат сред осемте участници в надпреварата, а шампионът от Откритото първенство на САЩ Доминик Тийм потвърди включването си при мъжете.

