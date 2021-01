Дискусионна ситуация с участието на Везенков отсъдена грешно от съдиите

Отборът на Олимпиакос постигна труден успех над Байерн (Мюнхен) през вчерашния ден. Момчетата на Йоргос Барцокас спечелиха дуела с баварците с крайното 84:82, а Александър Везенков имаше основна роля за победата на "червено-белите" със своите 13 точки.

Везенков с 13 точки при победа на Олимпиакос в Евролигата

Българският национал бе пряко замесен в последния опит на гостите да се доберат до изравняване или дори да запишат победа. Везенков не позволи на крилото на гостите Пол Зипсър да отбележи тройка със сирената, но останаха съмнения за контакт между крилото на Олимпиакос и стрелеца на Байерн. Фаул обаче не бе отсъден и домакините се поздравиха с успеха.

Euroleague Basketball report says Zipser was fouled by Vezenkov on final playhttps://t.co/bSkhnvrzBS