Екхоф с пети успех за сезона в СК по биатлон, Тодорова завърши 24-та

Тирил Екхоф (Норвегия) записа своята втора поредна победа в дисциплината преследване от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в 10-километровата надпревара в Оберхоф, Германия. A thrilling final loop but @TirilEckhoff holds off Marte Olsbu Roeiseland to win the #OBE21 pursuit!



@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6EUq2O64vW — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021 Екхоф, която триумфира във вчерашния спринт потегли с преднина от 30 секунди спрямо Хана Йоберг (Швеция) и 40 пред Лиза Тереза Хаузер (Австрия), след което премина дистанцията за 32:30.9, допускайки две грешки при стрелбата си. Така тя триумфира с 0.5 пред своята сънародничка Марте Олсбу Рьозеланд, която свали всички 20 мишени и прекара цялата последна обиколка залепена за Екхоф, но така и не успя да направи атака. Трета на финала пристигна Хаузер, която допусна една грешка при четвъртата си стрелба и завърши на 43.0 зад победителката. Easy as you like during the first prone! @TirilEckhoff extends her lead over Lisa Hauser. #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/XFPoebEa50 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021 От двете българки, които стартираха в днешната надпревара на 10 километра, Милена Тодорова завърши на 24-та позиция, след като допусна общо две пропуска, но се изкачи с шест места спрямо класирането си в спринта. Мария Здравко бе класирана на 56-та позиция, въпреки че не завърши състезанието, след като бе затворена с обиколка преди последната си стрелба. В първите си три такива тя бе допуснала общо четири пропуска и се смъкна с 10 места спрямо вчерашния спринт. One miss for Eckhoff - but Roeiseland with another 5/5 series and she's chasing down @TirilEckhoff on the last loop! #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/qnuuz9DcH5 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021 Най-големият прогрес в днешният 10 километра направи канадката Ема Лундер, която потегли 48-ма и завърши 23-та след една наказателна обиколка. Носителката на големия кристален глобус за последните два сезона Доротея Вирер (Италия) пък напредна с 24 места благодарение на чистата си стрелба и завърши на седма позиция. В класирането за големия кристален глобус начело с актив от 509 точки остава Рьозеланд, като преднината пред днешната победителка е 43 пункта, докато трета е Хана Йоберг, която има равен брой точки с Екхоф. В борбата за малки глобус в дисциплината преследване Екхоф излезе начело, като нейният актив от 204 пункта е еднакъв с този на втората Рьозеланд. Екхоф обаче води в класирането, тъй като има три победи от четири старта в дисциплината през сезона, докато Рьозеланд има само една. Трета в класирането е Хана Йоберг, която днес остана осма и има общо 179 точки.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

