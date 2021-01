ЛаМело надигра Лонзо в първата им братска битка

Отборът на Шарлът Хорнетс преодоля дефицит от 18 точки, за да осъществи обрат над Ню Орлиънс Пеликанс и да спечели със 110:118 (38:22, 21:25, 28:35, 23:36) в среща от редовния сезон на НБА. За "стършелите" това е първи успех от три мача насам, като тимът на Джеймс Борего е 10-и в Източната конференция с актив от 4-5. Ню Орлиънс разполага със същия баланс и също е на 10-ата позиция, но на Запад.

Най-интригуващият момент в двубоя бе сблъсъкът на двамата братя - гардът на Шарлът ЛаМело Бол и този на Ню Орлиънс Лонзо Бол. Двамата се изправиха един срещу друг за пръв път на професионално ниво, като младостта надви опита. 19-годишният ЛаМело, който бе избран под №3 от Хорнетс в Драфта миналата година, остана на само една асистенция от "трипъл-дабъл" и засенчи брат си, който е в четвъртата си година в НБА.

First Lonzo x LaMelo matchup is in the books



LaMelo: 12 PTS, 11 REB, 9 AST pic.twitter.com/23kICt9CtV — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2021

Пойнт гардът записа 12 точки, 10 орби и 9 асистенции от пейката на гостите, като в стрелбата си бе 4/11 от игра, 1/5 от тройката и 3/4 от наказателната линия. Лонзо обаче не успя да се похвали с подобни цифри и регистрира само 5 точки, 2 борби и 3 асистенции с 2/8 стрелба от полето и едва 1 вкарана тройка от 7 опита.

LaMelo hit the step-back three over Lonzo pic.twitter.com/S9xVxbMP8B — SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2021

Иначе, Гордън Хейуърд поведе Шарлът към обрата с 26 точки, 14 от които в последната четвърт, и 7 борби. Майлс Бриджис вкара 20 от пейката, Девонте' Греъм наниза 17, взе 6 борби и направи 8 асистенции, Тери Розиър добави 15 точки, а ЛаМело и Бисмак Бийомбо завършиха съответно с по 12 и 11 точки.

Gordon Hayward scores 14 of his 26 PTS in the 4th to lift the @hornets. #AllFly pic.twitter.com/gKLzjLi9pP — NBA (@NBA) January 9, 2021

За Пеликанс Зайън Уилямсън реализира 26 точки плюс 8 борби, Джош Харт записа 19 точки и 8 овладени топки от скамейката, Брандън Инграм и Джей Джей Редик оставиха по 17 точки, а Стивън Адамс записа 13 и 7 борби.