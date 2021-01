Мхитарян се разбрал с Рома за нов договор

Халфът на Рома Хенрих Мхитарян се е договорил за нов договор с клуба, съобщават италианските медии. Настоящото споразумение на играча е до 30 юни 2021 година, но сега той ще подпише за още една една година. 31-годишният арменски национал е изиграл 21 мача за тима през този сезон, в които е вкарал девет гола и е направил девет асистенции.

Henrix Mkhitaryan has reached an agreement with AS Roma to extend his contract until June 2022. He won’t be a free agent next summer. @DiMarzio @SkySport #transfers