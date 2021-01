Отложиха Атлетико - Атлетик, причината не е COVID-19

Мачът от 18-ия кръг на Ла Лига между Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао бе отложен заради лошото време в испанската столица. Срещата трябваше да се проведе днес с начален час 17,15 часа. Новата дата на мача ще бъде определена през следващите дни.

OFFICIAL I @LaLigaEN confirms postponement of today's #AtletiAthletic due to winter storm.



The new date will be announced within the next few days.



Athletic thanks @atletienglish for their collaboration in finding solutions.#AthleticClub https://t.co/3GCgzDOXbo