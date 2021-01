ЛеБрон поведе ЛА Лейкърс към успеха над Чикаго

ЛеБрон Джеймс записа 28 точки, 7 борби и 7 асистенции, а Лос Анджелис Лейкърс удържа победата със 117: 115 над гостуващия Чикаго Булс в мач от Националната баскетбола асоциация.

LeBron's 28 PTS, 7 REB, 7 AST moves the @Lakers to 7-3 on the season. #LakeShow pic.twitter.com/lSaeI24JQd