Баскетбол Везенков с 13 точки при победа на Олимпиакос в Евролигата 09 януари 2021 | 08:43 - Обновена Прочетена 82 0



копирано

Олимпиакос победи гостуващия Байерн Мюнхен с 84:82 (19:22, 25:24, 20:15, 20:21) в среща от 18-ия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българският национал Александър Везенков се представи на ниво и реализира 13 точки. Той добави към статистиката си 6 борби, 2 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър за 23 минути като резерва. Highlights...@olympiacosbc takes dramatic win over Bayern pic.twitter.com/o0nT87G5ps — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2021 От неговите съотборници Костас Слукас се отчете с 24 точки и 7 асистенции. По 11 добавиха Арън Харисън и Октавиъс Елис. Денис Сийли беше най-резултатен за Байерн Мюнхен с 26 точки. Двата тима изиграха равностоен двубой, но гръцкият гранд успя да поведе в последните две минути и половина и да завържи аванса си до края. При 77:77 Везенков вкара кош и наказателен удар за 80:77, което се оказа решаващо. Leaving the office after the first week back after holidays... pic.twitter.com/n78LvxhE5w — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2021 Олимпиакос има баланс от 9-8 и заема девето място в класирането, а Байерн е с 11-7 на шестата позиция. Шампионът на Литва Жалгирис разгроми Химки (Русия) със 102:75 (22:20 , 17:28 , 39:13 , 24:14 ) Най-резултатен за победата беше Жофри Лаверн с 29 точки, а за Химки Алексей Швед вкара 22 точки и направи 8 асистенции. Химки продължи серията си от загуби в турнира на десет мача и има едва два успеха в 18 двубоя, което му отрежда последно място в класирането. Жалгирис записа шеста поредна победа и е на пета позиция с баланс 11-7. Френският АСВЕЛ Вильорбан загуби домакинството си на Ефес Истанбул (Турция) с 80:102 (15:29, 19:25, 25:28, 21:20). Гостите имаха 20 точки аванс на почивката и без проблеми стигнаха до девети успех за сезона. Французите са с 5-12. Highlights...@AnadoluEfesSK shows no mercy against ASVEL pic.twitter.com/iZnupXl2zL — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2021 За Ефес Василие Мичич се отличи с 23 точки и 9 асистенции, а Джеймс Андерсон добави "дабъл-дабъл" - 12 точки и 11 борби. Норис Коул записа 22 точки за 21 игрови минути за АСВЕЛ. Реал Мадрид отстъпи пред Армани Милано (Италия) със 76:80 (18:17, 21:22, 10:22, 27:19). За италианския тим това е първи успех срещу този съперник в Мадрид след девет поредни загуби в последните 17 години. Армани имаше 14 поредни поражения срещу Реал преди този сезон, но през настоящата кампания има вече два успеха. Highlights...@OlimpiaMI1936 gets a rare win in Madrid! pic.twitter.com/o1Wfr2XToY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2021 Серхио Родригес вкара 17 точки за Армани срещу бившия си тим, а Малкълм Дилейни добави 14. Джейси Карол беше най-резултатен за испанския тим с 20 точки, Еди Таварес завърши с 14. Реал заема трето място в класирането с 12-6, а Армани е на седма позиция с 10-7.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 82

1